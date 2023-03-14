الوزير عساف يطلع عددا من البرلمانيين وكبار الكتاب والإعلاميين المصريين على مستجدات الأوضاع في فلسطين

القاهرة/سما/

أطلع المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من البرلمانيين وكبار الكتاب والإعلاميين المصريين، على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

ووضع الوزير عساف الضيوف، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور المستشار الإعلامي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، في صورة خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته الدينية، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك، واستمرار دولة الاحتلال في أعمالها الأحادية العدوانية من استيطان وهدم البيوت، مضيفا أن جنود الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين يتبادلون الأدوار في الاعتداءات على أبناء شعبنا.

وأكد أن كل تلك الجرائم لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله لتحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما أكد الوزير عساف أن هناك جهودا دبلوماسية وحراكا سياسيا كبيرا يقوده الرئيس محمود عباس بالتنسيق مع الأشقاء العرب لمواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا، التي تهدف إلى إجبار إسرائيل على وقف هذا العدوان.

كذلك، أطلع الوزير عساف البرلمانيين وكبار الكتاب والإعلاميين المصريين على الجهد الإعلامي الفلسطيني الذي يبذل لفضح الانتهاكات الإسرائيلية ومدى تأثيره على صناعة الرأي العام وعلى صياغة الرواية الفلسطينية، بالإضافة إلى ما يتعرض له الصحفيون والطواقم الإعلامية من مضايقات وعراقيل مستمرة خلال قيامهم بواجبهم.