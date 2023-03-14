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بيت لحم: اختتام مشروع "إعادة تصميم واستخدام المساحات العامة

الثلاثاء 14 مارس 2023 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: اختتام مشروع "إعادة تصميم واستخدام المساحات العامة



بيت لحم/سما/

 احتفلت بلدية بيت لحم، اليوم الثلاثاء، باختتام مشروع "إعادة تصميم واستخدام المساحات العامة في بيت لحم" الذي تم تنفيذه بالتعاون مع بلدية باريس، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وحضر الحفل، الذي أقيم في مركز السلام ببيت لحم، نائب القنصل العام الفرنسي كوينتين لوبينوت، ومسؤولة التعاون اللامركزي إيمل موريل، ومديرة الحكم المحلي في بيت لحم أروى أبو الهيجاء، وممثلون عن الأجهزة الأمنية ومؤسسات بيت لحم.

وأشاد رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا بالعلاقات الفلسطينية الفرنسية المميزة والفريدة التي تتمثل بعلاقات التوأمة مع ثماني مدن فرنسية، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون وشراكة لتنفيذ مشاريع مختلفة في المدينة.

وأشار حنانيا إلى أهمية المشروع الذي تعود جهوده إلى عام 2016 عندما نفذت بلدية بيت لحم بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتعاون مع بلدية باريس، الخطة المرورية للمدينة، التي تشجع على سلوكيات التنقل الجديدة وتنشيط الحياة الاقتصادية في المناطق الحضرية، وإيجاد حلول للأزمات المرورية التي تعاني منها.

وقدم شرحا عن مراحل المشروع التي تشمل لقاءات مع المجتمع المحلي من مؤسسات ومدارس ومعاهد ثقافية ومجموعات كشفية ونوادٍ رياضية، وتنفيذ استطلاعات رأي تهدف لأخذ رأي المجتمع في توجهات وأعمال المشروع جميعها، إضافة إلى تنفيذ تدريبات فنية ودعم تقني لموظفي البلدية في مجالات متعددة، أهمها التخطيط الحضري والتطوير المبني على التعاون المجتمعي.

وقدم حنانيا شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في تنفيذ ونجاح المشروع، ولطواقم البلدية التي بذلت جهدا كبيرا في المساعدة.

من جانبه، أكد مدير المشروع في دائرة العلاقات الدولية ببلدية باريس يانبوجال أهمية المشروع الذي صُمم بوجود خبراء ومشاركة مجتمعية لإنجاحه، والذي نبع عنه ثلاثة مخرجات، هي تغيير مفهوم الحركة في المدينة من أجل الصحة العامة ومن أجل العالم، والوصول إلى مدينة مستدامة وشاملة في مساحاتها العامة التي تعتبر فضاء للانخراط وللعيش المشترك بين جميع فئات المجتمع وزواره، وأخيرا تقوية الصداقة بين الشعبين من خلال هذا المشروع ومشاريع أخرى مستقبلية.

وتم عرض كلمة مصورة لنائب رئيس بلدية باريس والمسؤول عن العلاقات الدولية، عبر فيها عن سعادة رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو لإتمام هذا المشروع الذي بدأ منذ ثلاث سنوات، مؤكدا أن هذا المشروع هو نتاج تعاون مثمر بين مدينة باريس وبيت لحم، ويعكس علاقة الصداقة بين المدينتين التي دامت منذ أكثر من 15 عاما.

وتطرق إلى المشاريع التي تم تنفيذها كجزء من إعادة تصميم واستخدام المساحات العامة، وهي ترميم مركز السلام، ووضع النافورة في ساحة المهد، وتنفيذ حملات توعية للتنقل المستدام، وإقامة سوق الميلاد في شارع النجمة لتشجيع الحركة الاقتصادية في المدينة.

وتخلل الحفل عرض دبكة لفرقة بلدي، كما تم عرض فيلم يعكس مراحل المشروع والفعاليات التي شملها منذ بدايته ولغاية الآن.

 

#بيت لحم

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