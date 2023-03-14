فتوح ورئيس مجلس النواب البحريني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

المنامة/سما/

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ورئيس مجلس النواب البحريني، رئيس الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، أحمد بن سلمان المسلم، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنشيطها، والتنسيق على جميع المستويات الثنائية والعربية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء عقداه بحضور سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، ووفد المجلس الوطني المشارك في اجتماعات البرلمان الدولي الذي تستضيفه البحرين.

وأشاد المسلم بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة فلسطين، والتي تعززت بفضل الرعاية والاهتمام من قادة البلدين الشقيقين، بما يخدم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأكد أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تدعم القضية الفلسطينية، وحل الدولتين، ومساندة الجهود الدولية بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب فتوح عن بالغ تقديره للمواقف الراسخة لمملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية، والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وقال: تباحثنا بالعلاقات الثنائية كمجلس وطني فلسطيني ومجلس نواب البحرين، كما ناقشنا آلية تنشيط العلاقات المتبادلة، وفي الوقت نفسه التنسيق على جميع المستويات الثنائية والعربية والدولية، وكذلك على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، وكل البرلمانات في جميع أنحاء العالم، لإيجاد صيغة لكيفية دعم الاعتراف بدولة فلسطين.

وأشاد فتوح بمضامين الكلمة السامية للعاهل البحريني، خلال افتتاح أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والتأكيد على تعزيز التعايش السلمي ونبذ التعصب ومكافحة خطابات الكراهية، والعمل من أجل خير الإنسانية، مثمنا الجهود المتميزة للمملكة في تنظيم واستضافة اجتماعات الجمعية الـ146، والتي تضاف إلى السجل المشرف لنجاحات مملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني عبد النبي سلمان ناصر: "نؤكد مجددا دعم الشعب البحريني الكامل للشعب الفلسطيني في جميع قضاياه العادلة، وفي الوقت نفسه أهمية هذا التواصل بين البرلمان البحريني والمجلس الوطني الفلسطيني تعزيزا لتقاليد العمل العربي المشترك".

وأكد الدعم الكامل للقضية والشعب الفلسطيني، ولما يمر به من محن تسببت بها كل هذه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وجراء ما يجري الآن من مجازر بحق الشعب الفلسطيني والتعدي على الأرواح والمقدسات وممتلكاته، مشددا على أن الشعب البحريني يدعم ويقف دائما وأبدا إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، متمنيا أن "نجتمع قريبا على أرض فلسطين الحبيبة".

بدوره، أكد السفير عارف أن هذا اللقاء يأتي استمرارا للقاءات الفلسطينية البحرينية الأخوية المتواصلة، بهدف التنسيق المشترك في جميع القضايا التي تهم البلدين الشقيقين والقضايا العربية جمعاء، خاصة فيما يتعلق بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والعالمية، شاكرا البحرين، ملكا وحكومة وشعبا، ومجلسي نواب وشورى، على مواقفها المساندة لقضيتنا.

يذكر أن أعمال الجمعية البرلمانية العالمية تستمر حتى الـ15 من آذار/ مارس الجاري، لبحث موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".