اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود

وكالات

أفادت القيادة الأوروبية للجيش الأميركي بأن مقاتلة روسية اصطدمت بطائرة أميركية مسيرة فوق البحر الأسود، اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان أن مقاتلة روسية من طراز "Su-27" اصطدمت بـ"درون" تابعة للجيش الأميركي من نوع "MQ-9 Reaper".

ووصف الجيش الأميركي الحادث بـ"المتهور".

ونقلت وكالة رويترز عن الجنرال بالقوات الجوية الأميركية، جيمس هيكر قوله: "كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما تم اعتراضها وضربها من قبل طائرة روسية، مما أدى إلى تحطمها وفقدانها بالكامل".



وتابع: "في الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهني من قبل الروس في تحطم الطائرتين".

من جهته، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه جرى إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على تفاصيل الحادث.

وأضاف: "حادث الطائرة بدون طيار كان غير آمن وغير احترافي ومتهورا".