بعد 4 شهور من عزله.. الاحتلال ينقل الأسير محمد نايفة إلى سجن نفحة

رام الله/سما/

قال نادي الأسير، إنّ إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير القائد محمد نايفة ابو ربيعة من زنازين سجن (أيالون) إلى سجن (نفحة)، وذلك بعد أربعة شهور على عزله إنفراديا في ظروف قاسية وصعبة.

وأضاف النادي، أنّ الأسير أبو ربيعة، نقل إلى العزل بعد أن تعرض لعملية قمع في سجن (مجدو) في الـ17 من تشرين الثاني / نوفمبر 2022، وجرى نقله لاحقًا إلى زنازين سجن (جلبوع) ثم إلى زنازين عزل (أيالون- الرملة)، وخلال فترة عزله نفّذ خطوات احتجاجية ومنها الإضراب لعد أيام.

يُشار إلى الأسير ابو ربيعة تعرض للعزل والقمع عدة مرات، كما وتعرضت عائلته للتنكيل، من خلال عمليات الاقتحام المتكررة لمنزله، واعتقال نجله كذلك بشكل متكرر.

الأسير ابو ربيعة من طولكرم، معتقل منذ 20 عامًا، ويقضي حُكمًا بالسّجن المؤبد 14 مرة، ويعتبر من أبرز الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال.

ومن الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال ومنذ أيلول عام 2021، صعّدت من سياسة العزل الإنفراديّ، واليوم أكثر من 40 أسيرًا يواجهون العزل بمستوياته المختلفة، وهذه النسبة هي الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات.