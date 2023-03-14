" الشبيبة الفتحاوية" تفوز بانتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة بوليتكنك

الخليل/سما/

فازت حركة الشبيبة "كتلة شهداء الأقصى" الذراع الطلابي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بانتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين، اليوم الثلاثاء، بحصولها على 21 مقعدا من أصل 41، تنافست عليها ثلاث كتل طلابية.

وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة خليل عمرو، في مؤتمر صحفي عقد لإعلان النتائج، إن ثلاث كتل طلابية خاضت انتخابات مجلس الطلبة، هي: كتلة شهداء الأقصى، وكتلة الوفاء التي تمثل الكتلة الإسلامية، وكتلة نبض الطلبة لليسار الفلسطيني.

وقال عمرو، إن النتائج جاءت على النحو التالي: كتلة كتائب شهداء الأقصى حصدت 2286 صوتا، وكتلة الوفاء 19 مقعدا، وحصدت 2102 صوت، وكتلة نبض وحصدت 162 صوتا.

وأضاف أن عدد الطلبة الذين حق لهم الانتخاب 7544 طالبا، موزعين على 14 صندوقا، فيما بلغت نسبة المشاركة 63%.

وأشار إلى أن الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية دون تسجيل أي خروقات، وذلك بجهود ممثلي الكتل الطلابية، والهيئتين الإدارية والتدريسية اللتين وفرتا الأجواء التنافسية والرقابة على هذه الانتخابات التي عززت مشاركة الطلبة، بعد غياب عن ممارسة حقهم في الانتخاب واختيار ممثليهم منذ عام 2019.





