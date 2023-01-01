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"ميتا" تلغي 10 آلاف وظيفة جديدة

الثلاثاء 14 مارس 2023 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ميتا" تلغي 10 آلاف وظيفة جديدة



وكالات

أعلن رئيس مجلس إدارة "ميتا" الشركة الأمّ لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" مارك زوكربرغ، أن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة جديدة، ولن تشغل 5 آلاف وظيفة شاغرة لخفض إنفاق الشركة.


وتأتي هذه الخطوة بعد موجة أولى شملت صرف 11 ألف موظف مطلع نوفمبر الماضي.

وقال زاكربرغ في بيان: "سيكون هذا صعبا ولا توجد طريقة للتغلب على ذلك. سيعني ذلك توديع الزملاء الموهوبين والمتحمسين الذين كانوا جزءا من نجاحنا".


واستثمرت الشركة ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مليارات الدولارات لإعادة تنظيم تركيزها على الميتافيرس.

وفي فبراير، سجلت أرباحا وعائدات أقل في الربع الأخير، متأثرة بتراجع سوق الإعلان عبر الإنترنت ومنافسة شركات أخرى مثل تيك توك.

#ميتا فيس بوك

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