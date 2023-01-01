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الاقتصاد بغزة: المواد الغذائية متوفره بشكل كامل خلال شهر رمضان

الثلاثاء 14 مارس 2023 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة: المواد الغذائية متوفره بشكل كامل خلال شهر رمضان



غزة/سما/

أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد أ. عبد القادر بنات على ان  المخزون السلعي من المواد الغذائية الأساسية في كافة المحافظات متوفرة بشكل كامل خلال شهر رمضان الفضيل .

واوضح بنات ان الوزارة تعمل بشكل متواصل على حماية المستهلك ومحاربة الغش واحتكار السلع واستغلال حاجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، الى جانب متابعة أسعار السلع الأساسية والخضار لافتاً أن الوزارة ستنشر قائمة الأسعار الاسترشادية وعلى التجار الالتزام بها.

وقال :" كثفنا من حملات الرقابة والتفتيش مع الشركاء لتشمل محلات تجارية، وأسواق ومولات والمنشآت الغذائية.

وأضافة :" كما تتابع طواقمنا المخابز ومحال الحلويات ومنتجات الشوكولاتة والمكسرات ومصانع السمك للتأكد من صحة وسلامة المنتجات.

#غزة #وزارة الاقتصاد

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