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الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا مع عضو كنيست قال إنه يريد رؤية "حوارة محترقة"

الثلاثاء 14 مارس 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا مع عضو كنيست قال إنه يريد رؤية "حوارة محترقة"



القدس المحتلة/سما/

فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقا مع عضو بالكنيست عن حزب متشدد، بعدما قال إنه يريد رؤية بلدة حوارة  شمالي الضفة الغربية "محترقة".


وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "تم استدعاء عضو الكنيست تسفيكا فوغلي للتحقيق في لاهاف 433 بسبب تصريحاته ضد قرية حوارة".

و"لاهاف 433" هي وحدة في الشرطة الإسرائيلية تأسست عام 2008 لمكافحة "الجرائم الخطيرة".


من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "فتحت الشرطة تحقيقا ضد عضو الكنيست تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت) للاشتباه بارتكاب جريمة التحريض على الإرهاب".



وأضافت: "من المتوقع أن يصل عضو الكنيست فوغل إلى مكاتب وحدة لاهاف 433 الساعة 15:00 (13:00 توقيت غرينتش)".


وقبل نحو أسبوعين، قال فوغل في مقابلة مع إذاعة "غالي إسرائيل" إنه يريد أن يرى قرية حوارة "مغلقة ومحترقة"، مضيفا: "هذا بالضبط ما أريد أن أراه، هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الردع".


ومطلع مارس/آذار الجاري، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إن بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية "يجب أن تُمحى"، مضيفا: "أعتقد أن على إسرائيل أن تفعل ذلك وليس أشخاصا عاديين"، مما أثار ردود أفعال عربية ودولية منددة، قبل تنصله من تصريحاته لاحقا ووصفها بأنها "زلة لسان".

#حوارة #الشرطة الاسرائيلية

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