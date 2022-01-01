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الدعليس: بنك الوقف الفلسطيني سيرى النور قريباً وستكون له بصمة..

الثلاثاء 14 مارس 2023 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدعليس: بنك الوقف الفلسطيني سيرى النور قريباً وستكون له بصمة..



غزة/سما/

أكد أ. عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، أن بنك الوقف الفلسطيني، يشكّل قفزة نوعية على صعيد عمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن البنك سيرى النور قريباً.

وفي كلمة له خلال حفل تكريم لجان الزكاة والمؤسسات المانحة للعام 2022م، نظمته وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، قال الدعليس: "بك الوقف الفلسطيني سيرى النور قريبًا، وستكون له بصمة في مجال العمل الإنساني".

وأعرب الدعليس عن سعادته؛ لتواجده بين قامات العمل الخيري في قطاع غزة، مؤكداً أنها "استطاعت بفضل الله تحقيق أكبر إنجاز لها على مدار 10 سنوات منصرمة".

وأضاف: "لجان الزكاة والجهات المانحة في غزة، وضعت بصمتها في مساعدة الفقراء، رغم تجفيف الموارد وشُح الإمكانات جرّاء الممارسات الصهيونية العدائية تجاه أبناء شعبنا، التي عملت على إغلاق بعض الحسابات البنكية لهذه اللجان".

وثمن رئيس متابعة العمل الحكومي، جهود وزارة الأوقاف والإدارة العامة للزكاة ولجانها والمؤسسات الشريكة والمبادرين في العمل الخيري، راجيًا من الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتهم.

ودعا الدعليس، تلك الجهات إلى مضاعفة جهودهم، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك؛ للتخفيف عن أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة.

#عصام الدعليس #: بنك الوقف الفلسطيني

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