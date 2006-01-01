17 عاما على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه

رام الله/سما/

يُصادف اليوم، الرابع عشر من آذار، الذكرى الـ 17، على اعتقال الاحتلال للأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ومجموعة من رفاقه.

وبيّن نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الأسير سعدات (70 عاماً) من رام الله، يقضي حُكماً بالسّجن لمدة (30 عاما)، وسبق أن تعرض للاعتقال سبع مرات على الأقل، قبل اعتقاله الحالي والمتواصل منذ عام 2006.

وخلال سنوات اعتقاله واجه الحرمان لسنوات من الزيارة، والعزل الإنفراديّ، وبعد تجربته في العزل تمكّن سعدات من إنتاج كتاب بعنوان: (صدى القيد)، تناول فيه سياسة العزل الإنفراديّ في سجون الاحتلال، الأسير سعدات هو أب لأربعة أبناء، وأربعة أحفاد.

أما رفاقه الذين تم اعتقالهم، هم: الأسير عاهد أبو غلمي (53 عاماً) من نابلس، والمحكوم بالسّجن المؤبد وخمس سنوات، تعرض على مدار سنوات اعتقاله للحرمان من الزيارة، واستمر ذلك حتى عام 2019، علماً أنه تعرض للاعتقال عدة مرات قبل اعتقاله عام 2006.

ويقضي الأسير حمدي قرعان من رام الله، حُكماً بالسّجن المؤبد، والأسير باسل أسمر من رام الله، حُكماً بالسّجن المؤبد و(20) عاماً، والأسير مجدي الريماوي من رام الله، مؤبد و(80) عاماً، والأسير ياسر أبو تركي من الخليل، محكوم بالسّجن مؤبدين و(20) عاماً، والأسير عمرو هميّل من أريحا، محكوم بالسّجن المؤبد، وكان من بينهم اللواء فؤاد الشوبكي الذي أفرج عنه أمس بعد أن أمضى (17) عامًا.