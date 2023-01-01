وفاة شاب من الخليل متأثرا بجروح أصيب بها داخل أراضي الـ48

الخليل/سما/

توفي، اليوم الثلاثاء، تاجر ذهب من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، متأثرا بجروحه التي أصيب بها، إثر شجار مع تاجر يهودي قبل 55 يوما، في مدينة بئر السبع داخل أراضي عام 1948.

وذكر وائل الحروب شقيق المتوفى، أن شقيقه حمزة العيص حريبة الحروب (36 عاما) أصيب بجروح، نُقل على إثرها إلى مستشفى سوروكا وتلقى العلاج لمدة 52 يوما فيها، ومن ثم نُقل قبل يومين إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة.

ومن الجدير بالذكر أن حمزة متزوج ويعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد، وما زال الجاني معتقلا في السجون الإسرائيلية.

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