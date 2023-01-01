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نادي الأسير يعلن برنامج فعاليات "الثلاثاء الحمراء" نصرة للأسرى

الثلاثاء 14 مارس 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يعلن برنامج فعاليات "الثلاثاء الحمراء" نصرة للأسرى



رام الله/سما/

 أعلن نادي الأسير برنامج فعاليات اليوم، "الثلاثاء الحمراء"، في محافظات الضفة، نصرة للأسرى مع خطوات العصيان التي يقومون بها ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ29 على التوالي، ومع اقتراب معركتهم "معركة الإضراب عن الطعام"، في بداية شهر رمضان المبارك.

مرفق الفعاليات المقررة اليوم:

رام الله: الساعة 7:30 مساءً - من أمام دوار المنارة

بيت لحم: الساعة 7:30 مساءً - باب الزقاق/ وسط مدينة بيت لحم

الخليل: الساعة 7:00 مساءً - دوار ابن رشد

أريحا: الساعة 8:00 مساءً - من أمام دوار أريحا

نابلس: الساعة 7:00 مساءً - ميدان الشهداء

جنين: الساعة 7:30 مساءً - أمام السيباط/ وسط مدينة جنين

قلقيلية: الساعة 7:30 مساءً - ميدان الشهيد أبو علي إياد

طوباس: الساعة 7:30 مساءً - ميدان الشهداء

سلفيت: الساعة 7:30 مساءً - الساحة العامة/ وسط البلد

#الاسرى الفلسطينيين

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