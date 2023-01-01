وليد طه لا يستبعد انضمام "الموحدة" لحكومة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قال وليد طه عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، إن لدى القائمة الشجاعة لدراسة إمكانية الانضمام لحكومة بنيامين نتنياهو في حال تفسخ الائتلاف الراهن مع إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

جاءت تصريحات طه في حديث مع إذاعة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، في إطار تعقيبه على تغيب منصور عباس عن التصويت عن جلسات الكنيست أمس.

وكان طه قال أمس أيضًا إن القائمة الموحدة على استعداد لدراسة إمكانية الانضمام للائتلاف الحكومي الحالي برئاسة نتنياهو.

ويقول المراقبون - بحسب إذاعة مكان- يبدو أن هناك تعاونًا وتفاهمات غير مباشرة وغير معلنة بين الطرفين، وأنها بدأت تأخذ شكلها الطبيعي شيئًا فشيئًا على أن يتم الكشف عنها في الوقت المناسب.