  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

وليد طه لا يستبعد انضمام "الموحدة" لحكومة نتنياهو

الثلاثاء 14 مارس 2023 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وليد طه لا يستبعد انضمام "الموحدة" لحكومة نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

قال وليد طه عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، إن لدى القائمة الشجاعة لدراسة إمكانية الانضمام لحكومة بنيامين نتنياهو في حال تفسخ الائتلاف الراهن مع إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

جاءت تصريحات طه في حديث مع إذاعة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، في إطار تعقيبه على تغيب منصور عباس عن التصويت عن جلسات الكنيست أمس.

وكان طه قال أمس أيضًا إن القائمة الموحدة على استعداد لدراسة إمكانية الانضمام للائتلاف الحكومي الحالي برئاسة نتنياهو.

ويقول المراقبون - بحسب إذاعة مكان- يبدو أن هناك تعاونًا وتفاهمات غير مباشرة وغير معلنة بين الطرفين، وأنها بدأت تأخذ شكلها الطبيعي شيئًا فشيئًا على أن يتم الكشف عنها في الوقت المناسب.  

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال القائد فؤاد الشوبكي لحظة الإفراج عنه؟

تقرير: هل يدفع الفلسطينيون ثمن صفقة شراء الهند لميناء حيفا؟

"وطواط البحر" يغزو شواطئ قطاع غزة

الرئيس يستقبل شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

قد يلامس اربعة شواكل .. الدولار واليورو يواصلان الصعود

برقية دبلوماسية من السفارة الإسرائيلية في باريس تحذر من الآتي ..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

ماذا يريد نتنياهو من رحلته إلى أوروبا.. يديعوت: عقبتين كبيرتين تواجه رئيس الحكومة

معلمين

مرصد حقوق الإنسان بنقابة المحامين: قرار المحكمة بشأن إضراب المعلمين وليد إجراءات باطلة

ماكرون

برقية دبلوماسية من السفارة الإسرائيلية في باريس تحذر من الآتي ..

العاروري : القادم سيكون أصعب على الاحتلال وصبرنا بدأ ينفد

واللا العبري يكشف عن موقف حكومة نتنياهو من تقديم تسهيلات للفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية