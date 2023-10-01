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داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

الثلاثاء 14 مارس 2023 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح



وكالات / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف لأسماء جديد من المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023.

وأوضحت الداخلية، أن الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/10) هنـــــــــــــــــا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/10) هنــــــــــــا.

وبيّنت الوزارة، ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وطالبت الوزارة، ضرورة تسوية أوضاع الأجانب

#داخلية غزة #المسافرين #معبر رفح

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