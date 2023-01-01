رئيس مستوطنة إسرائيلية يُعطي الأوامر المباشرة لمنع وإنزال الركاب العرب من الحافلات

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية، إنه وجه بإنزال الركاب العرب من الحافلات حتى لو كانوا يحملون بطاقة الهوية الزرقاء (هوية إقامة دائمة تعطى للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “مئير روبنشتاين” رئيس مستوطنة “بيتار عيليت” (10 كم جنوب مدينة القدس)، لموقع “سكوبيم” التابع للمتشددين اليهود (حريديم)، نقلها موقع “والا” العبري.

وقال روبنشتاين: “أمرت بإنزال الركاب العرب من الحافلات حتى لو كانت لديهم بطاقات هوية زرقاء”.

وأضاف أنه أصر على قراره رغم طلب الشرطة ووزارة الدفاع الإسرائيلية التراجع عن القرار.



ومضى “روبنشتاين”: “أوقفنا الحافلات على مدخل المدينة (المستوطنة) وأنزلنا منها عشرات الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات الهوية الزرقاء”.

والخميس، صدرت تعليمات لسكان “بيتار عيليت” بالبقاء في منازلهم خوفا من تسلل فلسطيني إلى المدينة، بعد العثور على عبوة ناسفة في حقيبة تركت داخل حافلة بالمستوطنة.

والعام الماضي، اعتُقل “روبنشتاين” للاشتباه في تورطه بجريمة قتل في القدس عام 1990، لكن تم الإفراج عنه لاحقا لعدم كفاية الأدلة، بحسب المصدر ذاته.

وخلال الآونة الأخيرة، تصاعد النهج العنصري لليمين الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين بالضفة الغربية بشكل كبير، وهو ما تجلى بما في ذلك في هجومين على الأقل شنهما مستوطنون في فبراير/ شباط الماضي على بلدة حوارة شمالي الضفة أسفرا عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات فضلا عن إحراق منازل وسيارات وممتلكات، وسط إدانات عربية ودولية.