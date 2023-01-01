مفاجأة مدوية حول أغلى تاكسي في الإسكندرية - فيديو

كشف إبراهيم علي، أحد المقربين من مالك السيارة، تفاصيل قصة أغلى تاكسي في الإسكندرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"المصرية: "صاحب السيارة يعمل رجل أعمال"، موضحا: "قريبا سنعلن التفاصيل الخاصة بالموضوع".

وأشار: "هناك مفاجآت كثيرة خاصة بالموضوع سيتم الإعلان عنها يوم الأحد المقبل من خلال مؤتمر صحفي وكل شيء سيكون المستندات والاثباتات".



وأوضح إبراهيم علي، أحد المقربين من مالك السيارة،: "حاليا نسير في إجراءات ترخيص السيارة للعمل كتاكسي"، معقبا: "ماشين في ورق العربية لترخيصها تاكسي ونسير".