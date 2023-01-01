  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مفاجأة مدوية حول أغلى تاكسي في الإسكندرية - فيديو

الثلاثاء 14 مارس 2023 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة مدوية حول أغلى تاكسي في الإسكندرية - فيديو



وكالات / سما /

كشف إبراهيم علي، أحد المقربين من مالك السيارة، تفاصيل قصة أغلى تاكسي في الإسكندرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"المصرية: "صاحب السيارة يعمل رجل أعمال"، موضحا: "قريبا سنعلن التفاصيل الخاصة بالموضوع".

وأشار: "هناك مفاجآت كثيرة خاصة بالموضوع سيتم الإعلان عنها يوم الأحد المقبل من خلال مؤتمر صحفي وكل شيء سيكون المستندات والاثباتات".


وأوضح  إبراهيم علي، أحد المقربين من مالك السيارة،: "حاليا نسير في إجراءات ترخيص السيارة للعمل كتاكسي"، معقبا: "ماشين في ورق العربية لترخيصها تاكسي ونسير".

 
#أغلى تاكسي #تاكسي #الإسكندرية

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال القائد فؤاد الشوبكي لحظة الإفراج عنه؟

تقرير: هل يدفع الفلسطينيون ثمن صفقة شراء الهند لميناء حيفا؟

"وطواط البحر" يغزو شواطئ قطاع غزة

الرئيس يستقبل شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

قد يلامس اربعة شواكل .. الدولار واليورو يواصلان الصعود

تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الفيديو الذي نشره أحد الفارين من "نظارة الخليل" (شاهد)

برقية دبلوماسية من السفارة الإسرائيلية في باريس تحذر من الآتي ..

الأخبار الرئيسية

معلمين

مرصد حقوق الإنسان بنقابة المحامين: قرار المحكمة بشأن إضراب المعلمين وليد إجراءات باطلة

ماكرون

برقية دبلوماسية من السفارة الإسرائيلية في باريس تحذر من الآتي ..

العاروري : القادم سيكون أصعب على الاحتلال وصبرنا بدأ ينفد

واللا العبري يكشف عن موقف حكومة نتنياهو من تقديم تسهيلات للفلسطينيين

أول تعليق من "حراك المعلمين الموحد" عقب قرار المحكمة الإدارية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية