الاحتلال يهدم منزلين في صور باهر جنوب القدس

القدس المحتلة / سما /

هدمت آليات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلين بمنطقة أم طوبا في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية في البلدة، إن آليات الاحتلال هدمت شقتين سكنيتين للمواطن محمد إبراهيم أبو طير وشقيقته.

وقال المواطن سامي أبو طير ، إن الشقتين شيّدتا قبل عامين، ويسكن فيهما 12 فردا، وتبلغ مساحة الشقة الواحدة 90 مترا مربعا.

يذكر أنّ سياسة الهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، شهدت تصاعدًا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ تأخذ السلطات بالتضييق على المقدسيين وتشرع بهدم أو توزيع إخطارات بالهدم لمنازل بحجّة عدم الترخيص.