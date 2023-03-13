العسيلي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين فلسطين وليتوانيا

رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مع مسؤولين في جمهورية ليتوانيا تعزيز وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإقامة شراكات استثمارية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الليتواني.

وناقش الوزير الذي يترأس وفد رجال أعمال فلسطينيين، خلال لقاء اليوم الثلاثاء، في العاصمة فيلنيوس مع وزيرة الاقتصاد والابتكار الليتوانية أوسرين أرمونايتي، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، وإمكانات انضمام الشركات الليتوانية إلى رقمنة القطاع العام في فلسطين، ومشاريع الحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني.

واتفق الجانبان على الاستفادة من تجربة ليتوانيا في مجال تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية التكنولوجية، إضافة إلى إعادة التدوير، خاصة أنه تم الاتفاق على انضمام ليتوانيا إلى فريق أوروبا في مجال رقمنة فلسطين، ما سيسمح لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها على التعاون مع نظيرتها الفلسطينية وإقامة تعاون مشترك في هذا المجال.

وبين خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق، أنه قريبا سيقوم خبراء من وكالة إدارة المشاريع البيئية الليتوانية بزيارة إلى فلسطين، سيتم خلالها تبادل تجربة تركيب نظام الإيداع الليتواني.

وشدد الجانبان على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتعميق التعاون الاقتصادي لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وهناك فرص للتعاون بين الشركات الليتوانية والفلسطينية في مجال مشاريع الرقمنة والحكومة الإلكترونية في فلسطين، والاستفادة من الخبرة الليتوانية في هذا المجال.

وقال العسيلي: "سعداء بهذه الزيارة التي تعد خطوة مهمة في توطيد علاقات التعاون ونسعى إلى إقامة شراكات استثمارية بين البلدين، تعود بالنفع عليهما، والاستفادة من الفرص المتاحة والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين".

بدورها، بينت أرمونايتي، أن ليتوانيا تتمتع بخبرة واسعة في إنشاء منصات الأعمال والخدمات العامة، وإعداد وتنفيذ مشاريع الرقمنة الوطنية، وأن بلادها مستعدة لإقامة شراكات مع فلسطين في العديد من المجالات الأخرى: الزراعة، والأغذية، والأثاث، وإنتاج المنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما اتفق العسيلي خلال لقائه مع وزير الزراعة الليتواني كوستوتيس نافيكاس على التعاون في تشجيع تصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية إلى ليتوانيا، مثل: التمر، والفراولة، والأعشاب الطبية، إضافة إلى تبادل الخبرات من خلال مركز البحث والتطوير في المجال الزراعي.

وأبدى نافيكاس، اهتمامه بإجراءات منح تراخيص تصدير لحوم البقر إلى فلسطين ومتطلبات الاستيراد، وعرض الإمكانات التصديرية لصناعة الأغذية الليتوانية والمعايير العالية للزراعة، لافتا إلى أهمية أن تكون المنتجات الزراعية الليتوانية ذات أهمية للفلسطينيين.

وأضاف "نتطلع إلى إقامة اتصالات مستدامة لممثلي الأعمال، والتي ستتحول على المدى الطويل إلى تدفقات تجارية متزايدة "

وجرى خلال زيارة العسيلي توقيع اتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة والحرف في فيلنيوس وغرفة تجارة وصناعة بيت لحم بهدف إقامة تعاون أوثق بين الغرفتين في البحث عن شركاء محتملين، وتبادل المعلومات المفيدة، وخدمات التسويق وغيرها من المجالات.