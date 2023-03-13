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جرب هذه الأطعمة لتقليل مستويات التوتر

الثلاثاء 14 مارس 2023 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
جرب هذه الأطعمة لتقليل مستويات التوتر



وكالات / سما /

هل شعرت يومًا بالهدوء والاسترخاء بعد تناول الآيس كريم أو كيس رقائق البطاطس عندما تشعر بالتوتر؟، يحدث ذلك لأن بعض الأطعمة لديها القدرة على رفع مزاجك وإدارة مستويات التوتر، وبعض الأطعمة الصحية مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية التى تعمل على تحسين الصحة العقلية، فى هذا التقرير نتعرف على أطعمة تساعد فى تقليل مستويات التوتر لديك، بحسب موقع " health".

قالت دراسة حديثة، إن تناول أطعمة البروبيوتيك يمكن أن تقلل من التوتر وتحسن نوعية النوم وتقليل المشاعر السلبية وتعزيز الوظيفة الإدراكية لديهم، وأيضًا إمكانية كبيرة للحد من التوتر النفسي.

أطعمة البروبيوتيك لتحسين الصحة النفسية

وهناك عدد من الفوائد الصحية للبروبيوتيك التى تتجاوز الحفاظ على الصحة البدنية، ومن أمثلة الأطعمة المخمرة مثل: الزبادى، اللبن الرايب، والجبن ومخلل الكرنب، والتي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من البروبيوتيك، وهى بعض الأمثلة على الأطعمة الغنية بالمضادات الحيوية، وتحتوي هذه الأطعمة على مزارع حية من البكتيريا المفيدة التى يمكنها استعمار الأمعاء وتحسين وظيفتها.

الثوم والبصل والهليون من الأطعمة التى تحتوى على البريبايوتك التي يمكن أن تساعد في تطوير بكتيريا الأمعاء الجيدة.

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