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واتس آب يسعى لمنع المتصلين غير المعروفين من الوصول إليك

الثلاثاء 14 مارس 2023 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واتس آب يسعى لمنع المتصلين غير المعروفين من الوصول إليك



وكالات / سما /

كشف منظم الاتصالات في المملكة المتحدة Ofcom أنه تم استهداف 45 مليون بالغ برسائل مزعجة على مدى ثلاثة أشهر في أكتوبر 2021، وأبلغ أقل من اثنين من كل عشرة عنهم بالفعل إلى السلطات المختصة، لكن تشير لقطات مسربة إلى أن واتس آب WhatsApp المملوك لشركة Meta يقترب من إيجاد طريقة لمنع هؤلاء الأشخاص من الوصول إليك عبر تطبيقه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديل ميل" البريطانية، فإن مستخدمو WhatsApp دائمًا قادرين على حظر المتصلين غير المرغوب فيهم أو الإبلاغ عنهم بمجرد اتصالهم، ومع ذلك، قد تكون هناك طريقة قريبًا لمنعهم من الوصول إليك في المقام الأول.

تُظهر لقطات الشاشة أن WhatsApp يستكشف طرقًا لإضافة أداة جديدة "لإسكات المتصلين غير المعروفين".

سيظل المتصلون يظهرون في قوائم المكالمات والإشعارات الخاصة بك، لكن لن يُسمح لهم بالاتصال بك فعليًا.

قال WABetaInfo، الذي كشف لقطات الشاشة، "تتمتع هذه الميزة بالعديد من المزايا، مثل تقليل الانقطاعات وتجنب مكالمات البريد العشوائي"، لم يتضح بعد متى سيتم تشغيل الأداة الجديدة.

تم ربط WhatsApp بعدد من عمليات الاحتيال من خلال الرسائل النصية أيضًا، لا سيما عملية احتيال "Hi Mum" و "Hi Dad". يحاول النص إقناع المستخدم بأنه ابنه أو ابنته، ثم يطلب المال.

وكشف المحققون التقنيون في WABetaInfo عن العديد من الأدوات الجديدة التي يبحث عنها عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال WhatsApp Beta، والذي يسمح لك بتجربة أحدث الميزات أولاً.

#واتس آب #المتصلين

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