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قد يلامس اربعة شواكل .. الدولار واليورو يواصلان الصعود

الثلاثاء 14 مارس 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قد يلامس اربعة شواكل .. الدولار واليورو يواصلان الصعود



القدس المحتلة / سما /

واصل الشيكل، صباح اليوم الثلاثاء، ضعفه أمام الدولار واليورو ، على خلفية تنبؤات بأن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيكون على ما هو عليه.

وتم تداول الدولار هذا الصباح حول 3.64 شيكل - بزيادة حوالي نصف بالمائة ، ولمس اليورو 3.90 شيكل.

ولا تستبعد البنوك احتمال أن يصل سعر صرف اليورو اربعة شواكل وكذلك الدولار قد يصل الى هذا الرقم ، مع اقتراب الموعد النهائي للموافقة النهائية على بعض القوانين المشمولة بالثورة القانونية في اسرائيل .

تشير التقديرات إلى أن الزيادات سوف تكون معتدلة وأن البنك المركزي قد يوقف رفع أسعار الفائدة في المرحلة الحالية على خلفية الأزمة المصرفية الأمريكية لمنع تفاقم الازمة ".

في إسرائيل ، سيتم نشر مؤشر أسعار المستهلك غدًا ومن المتوقع أن يؤثر ، إلى جانب ضعف الشيكل ، إذا استمر ، على قرار سعر الفائدة الصادر عن لجنة النقد في بنك إسرائيل في 3 أبريل. تشير التقديرات الآن إلى أن سعر الفائدة سيرتفع بمعدل قدره ربع بالمائة.

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