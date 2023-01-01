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برنامج تطوير وترميم المرافق الرياضية يلبي حاجة الأندية في غزة

الثلاثاء 14 مارس 2023 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج تطوير وترميم المرافق الرياضية يلبي حاجة الأندية في غزة



غزة / سما /

أكد أحمد الزيناتي مدير التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن برنامج تطوير وترميم المرافق الرياضية في أندية محافظات غزة، يسير حسب الخطة التي وضعها المجلس بناء على احتياجات الأندية، ووفقا لخطط المجلس الأعلى التي تضمنت تخصيص 200 ألف دولار في المرحلة الثالثة من مشاريع تطوير البنية التحتية.

وأوضح الزيناتي أن طواقم المجلس تقوم بمتابعة كافة المشاريع وتنفذ زيارات ميدانية لتحديد متطلبات استكمال التطوير، بما يتلاءم مع توفير الملاعب والصالات المناسبة لممارسة الألعاب الرياضية.

وذكر أن المشاريع التي يشرف عليها المجلس خلال الفترة الحالية وتقارب على الانتهاء هي على النحو التالي:

- مشروع إنارة صالة نادي خدمات رفح وتخطيط الملعب.

- تغطية صالة نادي اتحاد بيت حانون بقيمة 10 آلاف دولار.

- ترميم مقر نادي شباب رفح بقيمة 4 آلاف دولار.

- إنشاء ملعب كرة القدم الشاطئية بقيمة 6 آلاف دولار.

- ترميم وطلاء أرضية ملعب نادي الشبان المسيحية بقيمة 2500 دولار.

- تطوير قاعة التدريب المركزية في مجمع فلسطين الرياضي بقيمة 10 آلاف دولار.

#المرافق الرياضية #غزة #الأندية #ملاعب

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