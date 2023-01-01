منتخب الشاطئية الفلسطيني يصل تايلاند

غزة / سما /

وصل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية خلال الساعات الماضية، تايلاند, للمشاركة في كأس أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم 2023 بالإمارات.



وتنطلق البطولة في السادس عشر من مارس/ آذار الجاري, بمشاركة 16 فريقا، إذ يتأهل أول 3 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم.



ويتواجد منتخب الشاطئية في المجموعة الرابعة التي تضم الكويت، وقيرغستان، وعُمان، وهي أقوى مجموعات البطولة.



ويضم منتخب الشاطئية 12 لاعبا هم فادي جابر, وأحمد عفانة, وعلاء عطية, وفادي العراوي, وميسرة البواب, ومحمد حسان, ومحمد أبو موسى, ومحمد عبيد, ومحمد السدودي, ومحمد القاضي, وإسلام أبو عبيدة, وثائر أبو عبيدة.



وبشكل عام, تضم البعثة 17 فردا, إذ يترأسها صلاح أبو العطا, فيما سيكون باسل عوكل إداريا, وسامي سالم مديرا فنيا, وطلعت النمس مدربا للحراس, ورامي الجوجو طبيبا معالجا, بجانب 12 لاعبا.



ويسعى منتخبنا لخطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية لمواصلة مشواره في المنافسة نحو المربع الذهبي والمنافسة على حجز بطاقة العبور إلى كأس العالم.



ويفتتح منتخبنا الوطني أولى مبارياته أمام الكويت في السابع عشر من الشهر الحالي, ثم يلتقي قيرغستان في التاسع عشر منه، ويلعب مع عمان الحادي والعشرين.