أول خطوات شباب رفح بعد خسارة لقب الدوري

غزة / سما /

كشفت مصادر صحفية عن توجهات مجلس إدارة نادي شباب رفح في الفترة القادمة بعد خسارة لقب الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وقالت المصادر إن مجلس إدارة شباب رفح يسعى لخوض فريق كرة القدم لمعسكر تدريبي خارجي، في إطار التحضير للموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن اقتراح إقامة المعسكر التدريبي في مصر سيكون بدعم من عدد من رجال الأعمال المقربين من نادي شباب رفح.

ويحاول شباب رفح التحضير مبكراً للموسم الجديد سعياً للعودة للتتويج بالبطولات خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي شهدها الموسم الحالي مع جاره خدمات رفح.

وكان خدمات رفح قد خطف لقب الدوري الممتاز الموسم الحالي بفارق نقطة عن جاره شباب رفح المتوج باللقب الموسمين الماضيين.