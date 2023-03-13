هل يتخلى برشلونة مع مشروع السوبر ليج بعد بيان ريال مدريد؟

أكدت صحيفة آس الإسبانية، على أن البيان الذي أصدره ريال مدريد بشأن تورّط برشلونة بقضية رشوة الحكام، لن يؤثر بتاتاً على التعاون المشترك بين الناديين فيما يتعلق بمشروع دوري السوبر الأوروبي.

ورفع مكتب المدعي العام دعوة قضائية ضد نادي برشلونة قبل 3 أيام، ووجه له عدة تهم من ضمنها اخفاء وثائق والتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم، وذلك على خلفية المبالغ المالية التي دفعها النادي الكتالوني لشركة يمتلكها إنريكيز نيجريرا، والذي كان نائباً لرئيس اللجنة الفنية للحكام حتى عام 2018.

وأصدر ريال مدريد بياناً رسمياً قبل يومين، يعرب خلاله عن قلقه من التهم الموجهة لغريمه التقليدي، ويؤكد مشاركته في الدعوة القضائية كأحد الأطراف المتضررين من المسألة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سيجتمع مع خوان لابورتا رئيس البرسا يوم الأحد القادم قبل مباراة الكلاسيكو كما جرت العادة، رغم أن العلاقة بين الناديين توترت في الساعات الماضية.

وأضاف التقرير أن تحالف بيريز ولابورتا في مشروع السوبر ليج لا علاقة له بما يحدث في قضية إنريكي نيجريرا. كما لم يتفاجأ برشلونة بالبيان الذي أصدره ريال مدريد، فهو يعتبره إجراءً طبيعياً، بينما يرى الريال أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي في نهاية المطاف.