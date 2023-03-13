كلوب يفقد رباعي ليفربول أمام ريال مدريد

يفقد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، خدمات أربعة لاعبين من قوام فريقه في مواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

وينزل ليفربول ضيفاً على ملعب سانتياجو بيرنابيو لمواجهة النادي الملكي في مباراة العودة، بعد تعرض الريدز لخسارة مهينة في موقعة الذهاب بملعب أنفيلد رود، بخمسة أهداف لهدفين، قربت فريق كلوب من الخروج من البطولة.

وذكرت شبكة إيفينينج ستاندرد البريطانية، اليوم الإثنين، أن كلوب لن يكون بمقدوره الاعتماد على لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا في مباراة الريال، ولا المدافع جوميز، لويس دياز، ونابي كيتا، بسبب عدم الجاهزية.

وأشارت الشبكة إلى عدم وجود أي أمل للحاق أي من الرباعي المذكور بالمباراة، ما يعني ضرورة عمل كلوب على الحياة بدونهم في تشكيلته لمواجهة الفريق الملكي.

ويحتاج ليفربول، الذي تجرع هزيمة مفاجئة على يد بورنموث في آخر مبارياته المحلية قبل مواجهة الريال بهدف دون رد، للفوز بفارق ثلاثة أهداف لمعادلة الأمور مع الريال، أو الفوز بفارق أربعة أهداف للإطاحة بحامل لقب دوري الابطال من البطولة.