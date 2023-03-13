رابطة الليجا تصدم برشلونة بشأن جافي قبل الكلاسيكو

صدمت رابطة الليجا نادي برشلونة بشأن لاعبه، جافي، قبيل مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، في ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، مساء أمس الإثنين، أن رابطة الليجا صدمت البارسا بفوزها في الصراع من أجل تسجيل عقد اللاعب مع الفريق الأول في البلوجرانا بالموسم الجاري.

البارسا دخل في نزاع قانوني مع الرابطة من أجل تسجيل عقد جافي، بعدما رفضت تسجيله بزعمها أن النادي الكتالوني لم يستوف الشروط المطبقة في ضوء القواعد المالية النظيفة، إلا أن برشلونة أعلن، في فبراير الماضي، عن حصوله على حكم قضائي لتسجيل عقد اللاعب الشاب مع الفريق الأول وليس رديف البارسا.

وجدد برشلونة عقده مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 18 عاماً في ضوء هذا الحكم، إلى صيف 2026، مع وضع شرطاً جزائياً في عقد اللاعب يبلغ مليار يورو.

وأوضحت موندو أن المحكمة ألغت اليوم تسجيل عقد جافي، ليصبح مسجلاً في الفريق الرديف، وسيضطر بسبب ذلك إلى ارتداء القميص رقم 30 مع الفريق الأول وليس الرقم 6.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك لن يؤثر على مشاركة اللاعب مع الفريق الأول، لكنه سيعود لرقمه القديم، بعدما تأخر البارسا في تقديم الدعوى لمدة يوم واحد فقط، مع العلم أن قصة تسجيل العقد تبقى معلقة ولم يصدر بحقها القرار النهائي حتى الآن، لكن المحكمة أرسلت لرابطة الليجا صباح اليوم بضرورة إلغاء تسجيل عقد اللاعب وفقاً للمعطيات الحالية.

وبخلاف رقم القميص، تعني عملية تسجيل عقد جافي مع برشلونة أن اللاعب أصبح يمكنه الرحيل المجاني عن الفريق الكتالوني بمجرد نهاية الموسم.