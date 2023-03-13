  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رابطة الليجا تصدم برشلونة بشأن جافي قبل الكلاسيكو

الثلاثاء 14 مارس 2023 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابطة الليجا تصدم برشلونة بشأن جافي قبل الكلاسيكو



وكالات / سما /

صدمت رابطة الليجا نادي برشلونة بشأن لاعبه، جافي، قبيل مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، في ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، مساء أمس الإثنين، أن رابطة الليجا صدمت البارسا بفوزها في الصراع من أجل تسجيل عقد اللاعب مع الفريق الأول في البلوجرانا بالموسم الجاري.

البارسا دخل في نزاع قانوني مع الرابطة من أجل تسجيل عقد جافي، بعدما رفضت تسجيله بزعمها أن النادي الكتالوني لم يستوف الشروط المطبقة في ضوء القواعد المالية النظيفة، إلا أن برشلونة أعلن، في فبراير الماضي، عن حصوله على حكم قضائي لتسجيل عقد اللاعب الشاب مع الفريق الأول وليس رديف البارسا.

وجدد برشلونة عقده مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 18 عاماً في ضوء هذا الحكم، إلى صيف 2026، مع وضع شرطاً جزائياً في عقد اللاعب يبلغ مليار يورو.

وأوضحت موندو أن المحكمة ألغت اليوم تسجيل عقد جافي، ليصبح مسجلاً في الفريق الرديف، وسيضطر بسبب ذلك إلى ارتداء القميص رقم 30 مع الفريق الأول وليس الرقم 6.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك لن يؤثر على مشاركة اللاعب مع الفريق الأول، لكنه سيعود لرقمه القديم، بعدما تأخر البارسا في تقديم الدعوى لمدة يوم واحد فقط، مع العلم أن قصة تسجيل العقد تبقى معلقة ولم يصدر بحقها القرار النهائي حتى الآن، لكن المحكمة أرسلت لرابطة الليجا صباح اليوم بضرورة إلغاء تسجيل عقد اللاعب وفقاً للمعطيات الحالية.

وبخلاف رقم القميص، تعني عملية تسجيل عقد جافي مع برشلونة أن اللاعب أصبح يمكنه الرحيل المجاني عن الفريق الكتالوني بمجرد نهاية الموسم.

#الليجا #الكلاسيكو #برشلونة #ريال مدريد #جافي

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال القائد فؤاد الشوبكي لحظة الإفراج عنه؟

تقرير: هل يدفع الفلسطينيون ثمن صفقة شراء الهند لميناء حيفا؟

الرئيس يستقبل شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الفيديو الذي نشره أحد الفارين من "نظارة الخليل" (شاهد)

الحكومة تعلن ساعات دوام الموظفين خلال شهر رمضان

الحكومة تفشل مرة أخرى في إنهاء إضراب المعلمين.. الآلاف يعتصمون أمام مجلس الوزراء

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

العاروري : القادم سيكون أصعب على الاحتلال وصبرنا بدأ ينفد

واللا العبري يكشف عن موقف حكومة نتنياهو من تقديم تسهيلات للفلسطينيين

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تشريع يمنع عزل رئيس الحكومة

photo_2023-03-13_21-24-44

المحكمة الإدارية العليا تصدر قرارا مستعجلا يقضي بوقف إضراب المعلمين

غزة: "سرايا القدس" تعلن اختتام مناورة "الوفاء لضفة الثوار" (صور)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية