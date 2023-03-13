رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت":

ينتظرون الرئيس ويهرولون الى إقرار القوانين لإضعاف الجهاز القضائي

إقرار قانون منع تعذر رئيس الحكومة بالقراءة الأولى وقانون التغلب الذي يمنع المحكمة العليا من التدخل وإلغاء القوانين

أعضاء كنيست من الليكود لنتنياهو: سنخسر القيادة ونعود للمعارضة وعليك لجم بن غفير الذي يشعل المظاهرات الاحتجاجية

بن غفير يتحدث مع ضباط الشرطة دون معرفة المفتش العام للشرطة الذي أصدر تعليماته بعدم الرد على بن غفير

ضباط كبار يشتكون من اتصال بن غفير بهم خلال المظاهرات الاحتجاجية

إصابة الشاب شرف الدين من بلدة سالم بجروح بليغة بعد انفجار عبوة ناسفة على مفرق مجدو والشاباك يحقق بالعملية لأنها ليست جنائية

"معاريف":

نتنياهو ليس الوقت متأخرا للحوار ولبيد يرد عليه: انت متعذر

المعارضة تطالب بوقف التشريعات للحوار وروتمان نحن على استعداد للحوار دون شروط مسبقة

بن غفير قدّم طلبا للمحكمة العليا أن يمثل نفسه في الالتماس الذي قدم ضد تعيينه وزيرا لأنه لا يثق بالمستشارة القانونية

بروفسور نحمان اش بشأن من المبادرين الى إيجاد تسوية للقوانين لإضعاف الجهاز القضائي: أنا مذعور وقلق جدا لأننا نهرول الى الانتحار الجماعي

سموتريش القى خطابا في واشطن ومظاهرات ضده خارج القاعة والشخصية الوحيدة التي التقى بها كان سفير إسرائيل بواشنطن والاعلام سخر منه

سموتريش سيسافر الى فرنسا وهناك ستقاطع زيارته من قبل الحكومة الفرنسية وقادة الجالية اليهودية

"هآرتس":

إقرار ثلاثة قوانين في الانقلاب على الجهاز القضائي

نتنياهو وجد من يهتم بالوضع الحالي: المعارضة والاعلام

عموس هرئيل المحلل العسكري: عملية تفجير عبوة ناسفة في مجدو تثير قلق الأجهزة الأمنية

الأسير المريض احمد مناصرة سيبقى في العزل الانفرادي ستة اشهر إضافية

رؤساء المعارضة اليهود: سنقاطع التصويت على القوانين بالقراءتين الثانية والثالثة

اعتقال مستوطنين بتهمة المشاركة في حرق حوارة

يوعنا جونين: بن غفير ليس صاحب البيت وانما هو الحذاء البيتي