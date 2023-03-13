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فتح وحماس واليسار تتنافس على مجلس طلبة جامعة بوليتكنك بالخليل

الثلاثاء 14 مارس 2023 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح وحماس واليسار تتنافس على مجلس طلبة جامعة بوليتكنك بالخليل



رام الله / سما /

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، الانتخابات لمجلس اتحاد الطلبة في جامعة البوليتكنك بمدينة الخليل، بمشاركة ثلاث كتل طلابية في منافسة شديدة بين كتلتي "حماس" و"فتح".

وتتنافس ثلاث كتل طلابية، وهي "كتلة الوفاء الاسلامية التابعة لحركة حماس"، و"كتلة شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح"، و"كتلة نبض الطلبة التابعة لقوى اليسار"، على مقاعد المؤتمر الطلابي العام، وعددها 41 مقعدا ليشكل من خلالها مجلس الطلبة.

ويبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم الانتخاب 7544 طالبا.

وصرح عميد شؤون الطلبة في جامعة بوليتكنك الخليل، خليل عمرو، أن صناديق الاقتراع فتحت الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم لبدء عملية الاقتراع التي تستمر حتى الثالثة والنصف من مساء اليوم.

وأكد أن الجامعة سهلت كل إجراءات الانتخابات داخل المباني في "واد الهرية"، وخصصت 14 صندوقا تم توزيعهن في عدد من القاعات بالجامعة، حسب تخصصات الطلبة والرقم الجامعي.

وأوضح أن عملية التصويت تتم عبر البطاقة الجامعية وسط حضور ممثلي الكتل الطلابية، وأربعة من موظفي الجامعة على كل صندوق، لضمان الرقابة خلال الانتخاب والفرز التي ستتم في كل قاعة لوحدها لإعلان نتائج الانتخابات بعد قرابة ساعة من إغلاق الصناديق.

وشدد على أن جامعة البوليتكنك تحرص على إجراء هذه الانتخابات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز مبدأ المشاركة، وحق الانتخابات في أهم فئة بالمجتمع الفلسطيني.

وختم عمرو بالقول إن الدعاية الانتخابية جرت، أمس الإثنين، وسط أجواء إيجابية وعبرت كل الكتل في وقت متساو عن برامجها الانتخابية دون تسجيل أي شكاوى، أو خروقات كبيرة بعد الاتفاق قبل أسابيع مع ممثلي الكتل الطلابية على تفاصيل الدعاية الانتخابية والانتخابات.

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