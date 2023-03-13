ميسي يطالب ب 3 أضعاف راتب رونالدو للانتقال للهلال السعودي

وكالات

بعد عامين في باريس سان جيرمان ، سينتهي عقد ليو ميسي في النادي هذا الصيف ، والتقارير المتعلقة بمستقبله آخذة في الازدياد. إلى جانب الشائعات حول احتمال العودة إلى برشلونة ،لكن تقارير إسبانية كشفت أن نادي الهلال السعودية مهتم بضم النجم الأرجنتيني إلى صفوفه .

وبعد توقيع كريستيانو رونالدو مع نادي النصر ، يريد منافسه الكبير ضم ميسي الذي تنافس مع رونالدو لمدة عشر سنوات في الدوري الإسباني وعرض عليه راتب 300 مليون يورو في الموسم ، لكنه رفض.

وفقًا للتقرير ، فإن ميسي على استعداد للذهاب إلى الهلال السعودي ، بشرط أن يكسب أكثر من كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى في الموسم الواحد 200 مليون يورو. ويطالب خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني براتب ضخم قدره 600 مليون يورو في الموسم الواحد ، وأنه سيقلع ميسي إلى الرياض لإجراء مفاوضات مع النادي السعودي.

ميسي ، الذي حقق حلم كأس العالم ، سجل 18 هدفًا هذا الموسم وسجل 17 هدفًا آخر في 31 مباراة بزي باريس سان جيرمان ، وبعد التقارير التي تفيد بأنه سيمدد عقده هناك ، يبدو أنه مؤخرًا يميل إلى مغادرة الفريق الفرنسي. لكن هل نراه يعود للعب ضد كريستيانو رونالدو الموسم المقبل في السعودية؟