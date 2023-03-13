رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر الإفراج عن شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي، بعد سبعة عشر عاما في الأسر.

كما عنونت الصحف، تأكيد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن محاولات الحكومة الاسرائيلية للعودة إلى نمط إدارة الصراع كبديل لإنهاء الاحتلال لن تؤدي لتحقيق الأمن والاستقرار.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ الرئيس يستقبل وزير الخارجية الايطالي وشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي حرًا

_ الرئاسة: محاولات اسرائيل العودة لنمط إدارة الصراع كبديل لإنهاء الاحتلال لن تؤدي لتحقيق الأمن والاستقرار

_ عاد الرُبان ليَمخر عُباب الحرية

_ المحكمة الإدارية العليا تصدر قرارًا مستعجلا يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل في المدارس الحكومية

_ جائزة محمود درويش للعام 2023 بين فلسطين ولبنان وإيطاليا

_ مجلس الوزراء يعتمد الإطار العام لخطة التشغيل الفلسطينية بموازنة تصل لـ 25 مليون دولار

_ الأسرى يواصلون "العصيان" ومحكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير أحمد مناصرة

_ إصابات في بيت أمر والاحتلال يهدم معمل طوب في حي واد الجوز

_ ضباط في جيش الاحتلال: الأجواء خطيرة جدًا وقابلة للاشتعال

_ تظاهرة في واشنطن ضد زيارة سموتريتش.. والحكومة الفرنسية تقاطعه

"الأيام":

­_ فؤاد الشوبكي إلى الحرية بعد 17 عامًا في الأسر.. والرئيس يستقبل شيخ الأسرى

_ هدم معمل وإخطار بهدم منزل في القدس ومستوطنون يستهدفون أراضي في الخضر

_ الرئيس يستقبل وزير الخارجية الإيطالي

_ الحكومة تعتمد الإطار العام لخطة التشغيل وموازنتها

_ المحكمة الإدارية العليا تصدر قرارًا مستعجلا بوقف إضراب المعلمين

_ القدس: دبلوماسيون يطالبون إسرائيل بالتراجع عن قرارات إخلاء منازل فلسطينيين

_ المعارضة الإسرائيلية: لا حوار قبل وقف تشريع قوانين القضاء

"القدس":

_ بعد 17 عاما في سجون الاحتلال .. شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي يعانق الحرية

_ وفد من الهيئات الدبلوماسية يزور حي الشيخ جراح والبلدة القديمة

_ الرئيس يستقبل وزير خارجية إيطاليا

_ الحكومة الفرنسية ستقاطع زيارة سموتريتش لباريس الأسبوع المقبل

_ مجلس الوزراء يعتمد الإطار العام لخطة التشغيل

_ إصابات واعتقالات وهدم معمل طوب في القدس

_ الأسرى يرجعون الوجبات ويؤخرون الخروج للبوسطات