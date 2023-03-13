الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون يعيد المستوطنين لشمال الضفة

القدس المحتلة / سما /

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، على مشروع قانون إلغاء قانون "الانفصال/ الانسحاب" أو ما يعرف "فك الارتباط" من مستوطنات شمال الضفة الغربية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تم المصادقة على مشروع القانون، بالقراءة الأولى، وذلك بتأييد أغلبية 40 عضوًا مقابل 17 معارضًا.

وينص مشروع القانون على رفع الحظر المفروض على دخول المستوطنين لمناطق مستوطنات شمال الضفة الغربية المخلاة، والبقاء فيها.

ويعني ذلك السماح للمستوطنين بالعودة لبعض المستوطنات المخلاة وكذلك البؤر الاستيطانية التي أخليت مؤخرًا، ومنها بؤرة حومش والسماح بالبقاء في المدرسة الدينية هناك.

ولا ينطبق مشروع القانون الجديد على المستوطنات المخلاة من قطاع غزة عام 2005.