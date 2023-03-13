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اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة

الثلاثاء 14 مارس 2023 06:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة



غزة /سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم والبيض في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، على النحو التالي: -

بندورة                          1.3 شيكل

بصل                            2.2 شيكل

بطاطا بلدية                     1.8شيكل

ليمون                           1.5 شيكل

خيار حمام                   2.5 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        6 شيكل

جزر                            2شيكل

فلفل حار                      8 شيكل

باذنجان                        3 شيكل

خيار بلدي                     4 شيكل

بنجر                           4 شيكل

لفت                           1.5 شيكل

جزر أحمر                    3.5 شيكل

جزر عادي                 2 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         2 شيكل

فول اخضر                  3 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 4 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               3 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري            4 شيكل

بازيلاء خضراء       4 شيكل

دجاج                     11 شيكل

لحوم حمراء             36 شيكل

طبق البيض    17 شيكل

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