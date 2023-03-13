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رئيس الوزراء يدعو إيطاليا الأخذ بزمام المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين

الإثنين 13 مارس 2023 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يدعو إيطاليا الأخذ بزمام المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين



رام الله/سما/

 دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، إيطاليا الأخذ بزمام المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين، من منطلق إيمانها بحل الدولتين والالتزام بدعمه، كما طالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الإثنين، في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والقنصل الإيطالي العام جوسيبي فيديلي.

وشدد اشتية على أن الانتخابات لا يمكن تقسيمها، ويجب أن تعقد بشكل موحد في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس، في الوقت نفسه.

وجدد تأكيده على أن الاعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت هو مهم نظرا لتعقيد الأمور على الأرض، وعدم وجود أي مبادرة سياسية والتصعيد من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال اشتية: "إسرائيل تمارس علينا عدة حروب على الأرض وشعبنا ومقدراتنا، وتقرصن أموالنا بشكل غير قانوني، الأمر الذي يضعنا في وضع مالي صعب نعجز فيه عن الوفاء بالتزاماتنا بشكل كامل".

وبحث اشتية مع تاياني، تعزيز التعاون المشترك على صعيد العديد من القطاعات، مثمنا الدعم الإيطالي المباشر أو عبر الاتحاد الأوروبي لتعزيز وبناء القدرات في المؤسسات الفلسطينية، ودعم برامج ومشاريع التنمية، وخلق فرص عمل، والصحة، والريادة، والمرأة، والشباب، و"الأونروا".

#محمد اشتية

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