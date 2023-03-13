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إفطار مفتوح بأحد أشهر ملاعب إنجلترا في شهر رمضان

الإثنين 13 مارس 2023 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إفطار مفتوح بأحد أشهر ملاعب إنجلترا في شهر رمضان



وكالات

أعلن نادي تشيلسي اليوم الاثنين إقامة إفطار جماعي للمسلمين خلال شهر رمضان في الـ26 من مارس الجاري، في ملعب "ستامفورد بريدج" معقل الفريق اللندني.

وأصدر نادي تشيلسي، بيانا عبر موقعه الرسمي، كشف خلاله أن الإفطار سينظم داخل ملعب ستامفورد بريدج، وسيكون الحدث الأكبر في المملكة المتحدة.

وأضاف بيان تشيلسي، أن جميع المساجد وأعضاء النادي والمشجعين وأطفال المدارس المسلمين سيكونون مدعوين لحضور الإفطار برفقة طاقم عمل النادي.

وقال سيمون تايلور، رئيس مؤسسة تشيلسي الخيرية: "يسعدني الإعلان عن الإفطار المفتوح جنبا إلى جنب مع مشروع الخيمة الرمضانية، فخورون للغاية بكوننا أول ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز ينظم مثل ذلك الحدث".

وأضاف: "الاحتفال بشهر رمضان ومجتمعنا المسلم هو جانب مهم من عملنا في تعزيز التسامح الديني وأنا أتطلع إلى الترحيب بالجميع يوم الأحد 26 مارس".

وبدوره، قال عمر صالحة، المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع الخيمة الرمضانية: "على مدى العقد الماضي، قام مشروع الخيمة الرمضانية بربط أكثر من نصف مليون شخص من جميع الخلفيات وجمعهم من خلال مهرجان رمضان السنوي ومبادرته الرئيسية الإفطار المفتوح".

وأضاف: "يشرفنا أن نحضر الإفطار المفتوح إلى ستامفورد بريدج، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسنا وموضوعنا 2023 "الانتماء"، والعمل بالشراكة مع نادي تشيلسي الذي يقود الشمولية في كرة القدم. إلى هذا الحد، سيكون "فخر لندن" أول ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ يستضيف حفل إفطار مفتوح".

#رمضان #نادي تشيلسي

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