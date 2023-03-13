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الرئيس عباس يطلع وزير الخارجية الإيطالي على آخر المستجدات

الإثنين 13 مارس 2023 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يطلع وزير الخارجية الإيطالي على آخر المستجدات



رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، والوفد المرافق له.

وأكد الرئيس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، مثمنا مواقف إيطاليا الداعمة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي، وما تقدمه من دعم تنموي ولبناء المؤسسات والقدرات الفلسطينية.

وأطلع سيادته، الضيف على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أهمية الالتزام باحترام الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وبوقف الأعمال أحادية الجانب.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، دعم بلاده لتحقيق السلام وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس القانوني علي مهنا.

#الرئيس عباس

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