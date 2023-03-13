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الرئيس يستقبل شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

الإثنين 13 مارس 2023 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي



رام الله/سما/

 استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي، بحضور عدد من القيادات الفلسطينية.

وهنأ سيادته شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي وعائلته، بالإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد 17 عاما في الأسر.

وأكد الرئيس أن قضية الأسرى تحتل مكانة خاصة في أولويات القيادة الفلسطينية التي تسعى للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال.

وشيخ الأسرى فؤاد حجازي محمد الشوبكي، وُلد في 12 آذار/ مارس 1940 في غزة، ويُعدّ الأكبر سنا في سجون الاحتلال، ويعاني من مشاكل صحية مزمنة.

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#الرئيس عباس #فؤاد الشوبكي

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