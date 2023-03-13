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نتنياهو يلتقي شولتس في برلين الخميس

الإثنين 13 مارس 2023 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلتقي شولتس في برلين الخميس



القدس المحتلة/سما/

يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المستشار الألماني، أولاف شولتس، في زيارة سيجريها الخميس المقبل إلى برلين.

جاء ذلك بحسب ما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، ذكر أن شولتس ونتنياهو سيلتقيان في "غداء عمل".

وأضاف أنهما "سيبحثان القضايا الثنائية، فضلا عن قضايا الأمن الدولية والإقليمية"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشار إلى أن "الإصلاح القضائي في إسرائيل سيكون أيضا من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها".

وذكر أن "المستشار (شولتس) يتطلّع إلى هذه الزيارة".

وذكر موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني في وقت سابق اليوم، أن مناورة التضليل التي تم من خلالها نقل نتنياهو، وزوجته من القدس إلى مطار بن غوريون، خلال احتجاجات يوم الخميس الماضي، قد أثارت غضبا في سلاح الجو الإسرائيلي لدرجة المطالبة بتحقيق رسمي.

وأراد نتنياهو الوصول إلى المطار من أجل لقاء وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، هناك ومن ثم السفر إلى العاصمة الإيطالية روما. إلا أنه في اليوم نفسه، نظم معارضو خطة إضعاف جهاز القضاء احتجاجات واسعة في أنحاء إسرائيل، تسببت بازدحامات مرورية، خاصة في الطريق بين القدس وتل أبيب، وفرض المحتجون ما يشبه حصارا على مطار بن غوريون في محاولة لمنع نتنياهو من السفر.

#نتنياهو #أولاف شولتز

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