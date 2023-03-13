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القواسمي: يجب إنهاء نظام "الأبرتهايد" الإسرائيلي

الإثنين 13 مارس 2023 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: يجب إنهاء نظام "الأبرتهايد" الإسرائيلي



رام الله/سما/

 أطلع عضو اللجنة السياسيه لمنظمة التحرير، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، اليوم الإثنين، وفدا طلابيا مكونا من 150 طالبا وطالبة من جامعة هارفارد الأميركية على حجم المعاناة والظلم الذي يتعرض له شعبنا.

وقدّم القواسمي للطلبة شرحا عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ونظام الابرتهايد والفصل العنصري، ورؤية القيادة الفلسطينية للحل المبني على أساس الحق الفلسطيني والقانون الدولي.

وتخلل اللقاء نقاش حول كافة القضايا المتعلقة بالصراع، من جدار فصل عنصري واستيطان استعماري إلى جرائم الاحتلال في القدس وسرقة المياه، والاستيلاء على الأرض وخلق الوقائع، لتعقيد الحل ومنع إمكانية قيام دولة فلسطين.

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#اسامة القواسمي

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