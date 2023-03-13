شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي يضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات

رام الله/سما/

وضع شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي، مساء اليوم الإثنين، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقال الشوبكي، في تصريحات صحفية، عقب وضعه الإكليل، "إن أرواحنا رخيصة فداءً لوطننا ولشعبنا، ووفاء لمئات بل آلاف الشهداء الذين استشهدوا على درب الحرية".

وأضاف أن "النضال يجب أن يستمر حتى تحرير وطننا، ومن أجل الأسرى الذين هم مشاريع شهادة داخل سجون الاحتلال، ويجب العمل على أن ينالوا جميعا حريتهم".

وتابع الشوبكي: "سنواصل طريق الرئيس الشهيد ياسر عرفات حتى نيل الحرية للأسرى، ولأبناء شعبنا جميعا، ولوطننا".

وكان الشوبكي قد وصل مدينة رام الله، بعد أن أفرجت عنه سلطات الاحتلال على حاجز ترقوميا العسكري، غرب الخليل، بعد أن أمضى 17 عاما في الأسر، حيث كان في استقباله نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وأعضاء في اللجنة المركزية للحركة، وممثلو فصائل العمل الوطني، وآلاف من أبناء شعبنا.

كما جرى استقبال رسمي وشعبي حاشد لشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي عند وصوله رام الله.