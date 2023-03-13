غزة: الفصائل تدعو للمشاركة غدًا الثلاثاء بـ"مسيرات الغضب" دعمًا للأسرى

غزة/سما/

دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الاسيرة ومؤسسات الأسرى، للمشاركة في “مسيرات الغضب” غداً الثلاثاء 14 مارس 2023م.

وحسب بيان الفصائل، فإن المسيرات تأتي دعمًا للأسرى بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية لليوم 30 ، لمواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير عليهم وبالتزامن مع محافظات الضفة المحتلة ومدينة القدس بتوقيت واحد .

وستكون "مسيرات الغضب" غدا الثلاثاء بعد صلاة العشاء مباشرة س 7:30 مساءاً، وستنطلق وفقًا للمناطق التالية:

مدينة غزة /مقر الصليب الأحمر- غزة دوار حيدر .

محافظة رفح /مفترق العودة

محافظة خانيونس / منطقة القلعة

محافظة الوسطى / مفترق النصيرات-البريج مقابل البنك الاسلامي الوطني

محافظة الشمال/معسكر جباليا الترنس