ماذا قال القائد فؤاد الشوبكي لحظة الإفراج عنه؟

رام الله/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، عصر الإثنين، عن الاسير فؤاد الشوبكي بعد اعتقاله لـ17 عاما.

وأفاد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الاسير الفلسطيني، بأن أول جملة قالها القائد الشوبكي لحظة تنسمه للحرية:" ثورة حتى النصر، وكررها 3 مرات على غرار القائد الشهيد ياسر عرفات رفيق دربه".

وأضاف النجار:" كما وجه القائد الشوبكي التحية الى جنين وأبطال المقاومة، متحدثاً عن المعركة التي يخوضها الاسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا على عزم الاسرى المضي قدما في معركتهم ضد قرارات حكومة الاحتلال وإدارة سجون الاحتلال، داعياً من جميع ابناء الشعب الفلسطيني لاسناد الاسرى".



وأشار النجار الى ان سلطات الاحتلال ماطلت كثيرا في الافراج عن القائد الشوبكي، وحاولت الاعتداء على من احتشد في استقبال الشوبكي على معبر ترقوميا غرب الخليل، لافتاً الانظار الى تعرضهم لمضايقات من قبل المستوطنين الذين كانوا يعبرون المنطقة.

وكان في استقبال الشوبكي، عائلته واحفاده واصدقاءه والعديد من ممثلي المؤسسات الرسمية والاهلية التي تعنى بشؤون الاسرى وعدد من قيادات العمل الوطني.