الاحتلال يقرر هدم منزل الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح

القدس المحتلة/سما/

علّقت طواقم بلدية الاحتلال، الإثنين، قرار هدم على منزل الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وداهمت قوات الاحتلال برفقة طواقم من البلدية، منزل الحاجة فاطمة سالم وأولادها في حي الشيخ جراح، وعلّقت القرار على منزلها المؤلف من غرفة ومنافعها فقط.

ويتهدد خطر الإخلاء منازل الحاجة فاطمة سالم وأولادها لصالح المستوطنين، بحجة أنها أملاك يهودية قبل عام 1948، وتخوض العائلة منذ سنوات طويلة الصراع في المحاكم لحماية عقارها من الاستيلاء.

كما صادر المستوطنون قبل عام، قطعة أرض الحاجة سالم، مقابل منازل العائلة، وأقيم داخلها مكتب لوزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير عندما، كان عضوا في الكنيست، وحتى اليوم المكتب "خيمة داخل الأرض" ويقوم المستوطنون بزراعة أشتال فيما يمنع أصحابها من استخدامها.