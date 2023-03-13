فصائل فلسطينية تهنئ المحرر فؤاد الشوبكي

أصدرت فصائل فلسطينية، اليوم الإثنين، بيانات صحفية منفصلة، هنأت فيها الأسير المحرر فؤاد الشوبكي بنيل حريته بعد قضاء 17 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وهنأت حركة “حماس” الأسير الشوبكي بالإفراج عنه من سجون الاحتلال قائلة: “نتقدم في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأحر التهاني والتبريكات إلى الأسير المناضل اللواء فؤاد الشوبكي بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني، بعد أن أمضى 17 عاماً في الأسر على خلفية دوره في تأمين السلاح للمقاومة الفلسطينية”.

وأضافت الحركة في بيان: “إننا وإذ نهنئ المناضل الشوبكي وعائلته ومحبيه بالإفراج عنه، فإننا نجدّد العهد لأسرانا الأبطال أن تبقى قضيتهم على رأس أولوياتنا حتى تحريرهم من سجون الاحتلال”.

من جانبها، هنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جماهير الشعب الفلسطيني وحركته الأسيرة “بتحرر شيخ المعتقلين الأسير القائد فؤاد الشوبكي “أبو حازم” بعد قضائه 17 عاماً في سجون الاحتلال، حيث اختطف في الرابع عشر من آذار من عام 2006 هو والأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات ورفاقه خلال اقتحام سجن أريحا في جريمة صهيونية غادرة”.

وأشادت الجبهة، “بشيخ المعتقلين الذي أمضى حياته مقاوماً صلباً في حركة فتح ومتمسكاً بخيار المقاومة، ومساهماً في إدخال السلاح إلى المقاومة في فترة الانتفاضة الثانية، كما جسد حالة صمودٍ عاليةٍ داخل سجون الاحتلال بعد اختطافه من سجن أريحا، وتعرّض لسياسة التنكيل والقمع، وسياسة الإهمال الطبي رغم كبر سنه”.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً على “ضرورة الاستلهام من التجربة النضالية للقائد أبو حازم في المضي بطريق المقاومة أسلوباً ناجعاً وعن قناعة راسخة، أنها الأسلوب الوحيد القادر على انتزاع الحقوق، وتحرير الأسرى، بعيداً عن نهج التسوية والمفاوضات الذي فاقم من معاناة شعبنا والأسرى”.

بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عبر بيان، “نهنئ شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي بالتحرر بعد أن أمضى 17 عاماً في سجون الاحتلال الصهيوني، واتهمته دولة الاحتلال بتهريب أسلحة على متن سفينة للمقاومة الفلسطينية”.

وأضافت أن “قضية الأسرى الفلسطينيين هي واحدة من أهم القضايا الوطنية والعناوين الرئيسية لنضال الشعب الفلسطيني في المعركة الدائرة مع الاحتلال ومن أجل نيل حريته”.

وأكدت على دعمها “لخطوات الحركة الأسيرة النضالية في مواجهة إدارة السجون وإجراءات بن غفير القمعية والعنصرية بحق الأسرى”.

وهنأت لجان المقاومة في فلسطين شيخ الأسرى الأسير المحرر والقائد الكبير اللواء فؤاد الشوبكي”أبو حازم” بمناسبة تحرره من “سجون الفاشية الصهيوني بعد قضاؤه”17عاما في زنازين العدو الصهيوني”.

وقالت اللجان في بيان إن “قيادة لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين، ممثلة بأمينها العام الأخ القائد “أ.أيمن الششنية “أبوياسر” تهنئ الاسير المحرر المناضل والقائد الكبير شيخ الأسرى” فؤاد حجازي الشوبكي “أبو حازم “بمناسبة تحرره من سجون الظلم الصهيونية بعد قضاؤه “17عاما” خاض خلالها معارك إعتقالية كبيرة ومميزة و عانى خلالها من شتى أنواع التنكيل والقمع والعزل والإهمال الطبي”.

وأضافت: “نفتخر بشيخ الأسرى القائد اللواء “أبوحازم الشوبكي” وما قدمه من تضحيات كبيرة ومشهودة ونهنئ عائلته وذويه وعموم آل الشوبكي الكرام بتحرره و نؤكد أن قضية الأسرى هي من اوجب الواجبات وعلى سلم أولوياتنا في لجان المقاومة وألوية الناصر صلاح الدين ولن نهدأ او نمل إلا بعودة كافة الأسرى إلى أحضان أهلهم وشعبهم مهما كانت التضحيات”.