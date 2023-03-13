الاحتلال يقرر الإفراج عن والد الشهيد معتز خواجا وتمديد اعتقال نجله

رام الله/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الإفراج عن صلاح الخواجا (51 عاماً)، والد الشهيد معتز الخواجا، وتمديد اعتقال شقيق الشهيد محمد أسبوع في تحقيق سجن عوفر.

وكان معتز الخواجا (23 عاماً) قد تمكن من الوصول إلى تل أبيب بعد اجتياز الجدار الفاصل بين قرية نعلين غرب رام الله، الواقعة على الحد الفاصل بين الضفة الغربية ومناطق الداخل المحتل عام 1948، ونفذ عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال المتمركزين قرب جدار الفصل العنصري، أصيب خلالها ثلاثة إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة، في حين استشهد الخواجا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد الشيخ صلاح الخواجا من رجال الإصلاح في المنطقة، كما كان واحداً من مئات النشطاء الفلسطينيين الذين أبعدتهم إسرائيل إلى مرج الزهور في جنوب لبنان بداية التسعينيات.