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تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة 6 أشهر

الإثنين 13 مارس 2023 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة 6 أشهر



القدس المحتلة/سما/

 مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة  رغم وضعه النفسي الخطير.

وأوضح المحامي خالد زبارقة أن محكمة الاحتلال مددت عزل الأسير أحمد مناصرة (21 عاما) مدة 6 شهور جديدة رغم وضعه النفسي الخطير، حيث توجه سابقا 36 خبيرا  نفسيا إلى رئيس  دولة  الاحتلال بطلب الإفراج عنه بسبب تردي حالته الصحية والنفسية داخل معتقلات الاحتلال.

وكانت إدارة سجون الاحتلال حولت في الرابع عشر من نيسان الماضي، الأسير أحمد مناصرة من سجن "إيشل" في بئر السبع إلى قسم العزل في معتقل عسقلان.

#الاسير احمد مناصرة

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