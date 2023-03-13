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"الجبهة الشعبية" تهنئ الجهاد الإسلامي

الإثنين 13 مارس 2023 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجبهة الشعبية" تهنئ الجهاد الإسلامي



غزة/سما/

استقبلت قيادة حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة، وفداً قيادياً رفيعاً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، للتهنئة بانتهاء انتخابات الأمين العام والمكتب السياسي لحركة الجهاد.

وتقدمت الجبهة للإخوة في حركة الجهاد الإسلامي، أميناً عاماً ومكتباً سياسياً وكوادر ومناضلين، بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة إنجاز انتخابات المكتب السياسي للحركة.

وأكد الطرفان على عمق العلاقات الوطنية والكفاحية والتاريخية التي تربط الجبهة وحركة الجهاد الإسلامي.

وعبروا عن اعتزازهم بالإخوة في حركة الجهاد الإسلامي من خلال تعزيز العمل المقاوم المشترك والتنسيق الدائم والمثمر في دعم صمود ونضال شعبنا في مواجهة الكيان الصهيوني

وأكد المجتمعون على أن المقاومة خيارهم الوحيد وأنهم ماضون في طريق النضال من أجل حرية شعبنا وتحرير أرضنا.

#الجبهة الشعبية #الجهاد الاسلامي

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