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امرأة بريطانية تقوم بشنق أطفالها وتنتحر

الإثنين 13 مارس 2023 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة بريطانية تقوم بشنق أطفالها وتنتحر



وكالات / سما /

قامت امرأة بريطانية تدعى نادية دي جاغر، البالغة 47 عاماً بشنق أطفالها البالغين من العمر 7 و 9 سنوات ومن ثم قامت بالانتحار.

وبحسب ما أعلنت عنه السلطات البريطانية تم العثور على الطفلين جثتين هامدتين بجانب جثة والدتهما داخل المنزل جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن.

ولم يجر العثور على أي أسلحة في موقع الجريمة، في حين يفترض أن يساعد الطب الشرعي على تحديد أسباب الوفاة بدقة.
وقال أحد الجيران: " إن التواصل مع المرأة كان محدودا، لكنها كانت لبقة، فيما كانت حالة الابنين تدل على الأم تعتني بهما على نحو جيد."

وأضاف الجار "أنه خلال فصل الصيف كان الطفلان يخرجان ليلعبا ويمرحا أمام البيت، متابعا لا أحد يعلم سبب ما وقع."

#بريطانيا #امرأة #شنق #الاطفال #انتحار #جريمة #الشرطة

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