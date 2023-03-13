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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

الإثنين 13 مارس 2023 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت "الهيئة"، إنّ السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف رقم (2023/10).

وأكّدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونبهت، إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه، دون الطرف الآخر.

وطالبت "الهيئة" الأجانب والمغتربين بتسوية أوضاعهم، لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، مؤكدة أنه لن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

لمطالعة الأسماء اضغط هنا.

وأعلنت هيئة المعابر عن كشف الجوازات المصرية الحافلة الثالثة من كشف رقم (2023/10)، من حملة الجوازات المصرية عبر الرابط هنا.

 
#معبر رفح #آلية السفر #السفر #وزارة الداخلية

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